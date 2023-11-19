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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب جزائري: الأهلي فريق عالمي إذا واجهته 10 مرات تخسر 9

صدى البلد

أكد عبدالحق بنشيخة المدير الفني السابق لفريق اتحاد العاصمة الجزائري السابق لكرة القدم، أنه سعيد لاختياره ضمن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا المقدمة من الاتحاد القاري "الكاف".

 وتابع في تصريحاته عبر زووم مع كريم رمزي في برنامج "رقم ١٠" بالقناة الاولى للتليفزيون المصري: "ترشيحي لهذه الجائزة نتاج عمل سنين قدمته خلال مسيرتي التدريبية الكبيرة ولما لا قد أفوز بهذه الجائزة".

وعلق بنشيخة على رحيله عن تدريب فريق اتحاد العاصمة رغم فوزه مؤخرا بلقب السوبر الافريقي على حساب الاهلي في المباراة التي اقيمت بالسعودية ، بقوله: "انا مدرب مزاجي ، ارغب دائما ان اكون مرتاح في عملي واذا لم يعجبني وضع الفريق واحضر التدريبات ولا اكون مرتاحا لا اتسبب في حدوث مشاكل مع رئيس النادي وارحل في هدوء".

وحول فوزه بلقب السوبر الافريقي، اوضح مدرب اتحاد الجزائر السابق: "الاهلي فريق عالمي وكبير ولعبنا أمامه بدون غرور ".. مضيفا : "الاهلى كانت حظوظه اكبر لكن خضنا مباراة تكتيكية كبيرة ، وحضرنا للمباراة بشكل جيد، ولعبنا بطريقة جماعية واوقفنا خطورة 
مفاتيح اللعب في الاهلي".. مشيرا: "واذا واجهت فريق الاهلي ١٠ مرات تخسر تسعة ".

 

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