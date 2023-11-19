المجلس القومي للمرأة يواصل فعاليات برنامج ريادة الأعمال بالبحر الأحمر

يواصل المجلس القومي للمرأة فعاليات برنامج ريادة الأعمال في محافظة البحر الأحمر، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت الأستاذة نيرمين أبو سريع، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر، أن البرنامج يشمل تعريف السيدات بمبادئ التخطيط والتسويق ومفاهيم ريادة الأعمال مثل الابتكار وتقييم الفرص وإدارة الوقت والمسؤوليات، بالإضافة إلى شرح نموذج العمل التجاري وقواعد المحاسبة وخطوات تسجيل وترخيص أي مشروع جديد، والتعرف على جهات تقدم خدمات للمشروعات الصغيرة.

وأشارت نيرمين أبو سريع إلى أن البرنامج يستهدف تدريب 100 سيدة على إدارة مشروعاتهن في مدينة سفاجا خلال شهر نوفمبر 2023، من خلال مدربين متخصصين في مجال ريادة الأعمال.

يذكر أن المجلس القومي للمرأة يعمل في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية على محورين رئيسيين، وهما التمكين الاقتصادي للمرأة والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي.