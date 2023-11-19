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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو السوليه يوجه رسالة غامضة إلى علي معلول عبر إنستجرام

عمرو السوليه
عمرو السوليه

وجه عمرو السوليه لاعب الأهلي رسالة إلى زميله بالفريق علي معلول عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ونشر صور بتيشرت اللاعب تشير إلى اقتراب من تجديد تعاقدهما مع القلعة الحمراء والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي. 


 

وافقت الجهات الأمنية على حضور 15 ألف متفرج لمباراة الأهلي وميديما الغاني في دوري أبطال إفريقيا. ويتطلع الأهلي لدعم جماهيري قوي في المباراة لتحفيز الفريق وتحقيق الفوز على ميديما الغاني في إطار دور المجموعات.

وستُقام المباراة على استاد السلام في القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا. 


 

يأمل الأهلي في بداية ناجحة في المرحلة الأولى من المسابقة القارية والتي تتطلب الفوز بالمباريات لتحقيق تقدم في المجموعة.

عمرو السولية علي معلول دورى أبطال إفريقيا ابطال افريقيا استاد السلام

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