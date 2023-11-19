معرض Cairo ICT.. إي فاينانس: السوق المصرى تتوافر فيه فرص واعدة للاستثمار

قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، الحكومية التابعة لوزارة المالية، إن "معرض Cairo ICT" يمثل فرصة سنوية لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا، حيث يسهم في تعزيز حالة التنافسية والتحدي للارتقاء بمستوى الأداء.

وأضاف سرحان أن مجموعة إي فاينانس تفتخر بتواصل استثماراتها في السوق المصري، حيث تجاوزت معدلات الاستثمارات 42%، مشيرا إلى وجود فرص واعدة داخل السوق المصري، مع التركيز على دعم الشركات الناجحة والموارد البشرية والعقول المصرية.

وأوضح أن الشركة توسعت إقليمياً بالحصول على ترخيص لانشاء فرع في المملكة العربية السعودية، وستبدأ نشاطها في السوق السعودية مطلع العام المقبل، ليخدم منطقة الخليج أيضاً.

كما أشارت المجموعة إلى استكشاف الفرص في العديد من الدول الإفريقية لتحقيق تحول رقمي يدعم السوق المصرية.

وأكد على استمرار التعاون مع الشركات العالمية للتقدم في مجال التحول الرقمي والشمول المالي، وسيتم تسليط الضوء على هذه الجهود خلال معرض ومؤتمر PAFIX في اليوم الثاني من فعاليات معرض ومؤتمر "Cairo ICT"23.