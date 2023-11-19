عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معرض Cairo ICT.. إي فاينانس: السوق المصرى تتوافر فيه فرص واعدة للاستثمار

صدى البلد

قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، الحكومية التابعة لوزارة المالية، إن "معرض Cairo ICT" يمثل فرصة سنوية لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا، حيث يسهم في تعزيز حالة التنافسية والتحدي للارتقاء بمستوى الأداء.

وأضاف سرحان أن مجموعة إي فاينانس تفتخر بتواصل استثماراتها في السوق المصري، حيث تجاوزت معدلات الاستثمارات 42%، مشيرا إلى وجود فرص واعدة داخل السوق المصري، مع التركيز على دعم الشركات الناجحة والموارد البشرية والعقول المصرية.

وأوضح أن الشركة توسعت إقليمياً بالحصول على ترخيص لانشاء فرع في المملكة العربية السعودية، وستبدأ نشاطها في السوق السعودية مطلع العام المقبل، ليخدم منطقة الخليج أيضاً. 

كما أشارت المجموعة إلى استكشاف الفرص في العديد من الدول الإفريقية لتحقيق تحول رقمي يدعم السوق المصرية.

وأكد على استمرار التعاون مع الشركات العالمية للتقدم في مجال التحول الرقمي والشمول المالي، وسيتم تسليط الضوء على هذه الجهود خلال معرض ومؤتمر PAFIX في اليوم الثاني من فعاليات معرض ومؤتمر "Cairo ICT"23.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش سوق سوداء تاني.. إجراءات حكومية عاجلة لإنهاء أزمة العملة الصعبة

الحكومة قالتها وطمنت 100 مليون مصري|أزمة الدولار تنتهي قريبًا وهذا سعره رسميًا الآن

الشتاء يضرب بقوة وتعطيل الدراسة رسميًا|أمطار غزيرة وسيول في 17 محافظة والأرصاد تحذر

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

أنباء عن اختطاف سفينة إسرائيلية على يد جماعة الحوثي وعلى متنها 22 شخصاً

200 جنيه مرة واحدة|تحرك جديد في سعر الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

برق ورعد وأمطار الآن| ما حقيقة وصول عاصفة التنين إلى مصر ؟

تطور عاجل في أزمة فتوح مع الزمالك.. والمجلس يفوّض معتمد جمال

ترشيحاتنا

رغم عدم وجود صفقة حالية.. إسرائيل تأمل بالإفراج عن عدد كبير من الأسرى بغزة

متحدث جيش الاحتلال: اختطاف الحوثيين سفينة تجارية في البحر الأحمر حدث دولي خطير

ثلاثة لاعبين..مفاجأة مدوية عن الصفقة المنتظرة للأهلي

ميزة للسداد الفوري.. النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء

بايدن :بوتين وحماس يقاتلان من أجل هدف مشترك هو محو ديمقراطية مجاورة

شقة وعقار مخدر ومقبرة|ننشر حيثيات الحكم في قضية طبيب الساحل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسبوسة بالسميد والزبادي

2 كيلو بـ 50 ج |انخفاض أسعار السكر خلال أسبوع..والتموين: معندناش أزمة

من هي شينيس بالاسيوس ملكة جمال الكون 2023؟ 10 صور ترصد جمالها

بجمبسوت ناعم .. ريم سامي تستعرض أناقتها عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

الأرصاد تحذر وتعطيل الدراسة رسميا.. أمطار غزيرة وسيول في 17 محافظة

200 جنيه مرة واحدة..تحرك جديد في سعر الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

جنود الاحتلال يطبقون بشريات الرسول للنصر.. إسرا.ئيل تزرع شجر الغرقد في غزة|فيديوجراف

طوفان الأقصى وتراخيص السلاح يثير قلق السيدات في إسـ.رائـ.يل.. ما السبب| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ