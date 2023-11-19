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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

فرص ومقومات الاستثمار بالسوقين المصري والسعودي باجتماع وزارة التجارة والصناعة

لقاء مصري سعودي
لقاء مصري سعودي

استضافت وزارة التجارة والصناعة اجتماعاً موسعاً لوزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير ونظيره السعودي الدكتور ماجد القصبي مع وفد المستثمرين السعوديين ومسؤولي اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وبحضور الدكتورة إيمان المطيري نائب وزير التجارة السعودي، والسفير أسامة بن أحمد النقلي، سفير السعودية في مصر،أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية والدكتور بندر العامري، رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي، والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية.

وقد استعرض اللقاء فرص ومقومات الاستثمار بالسوقين المصري والسعودي وامكانيات استفادة القطاع الخاص بالبلدين من هذه الفرص وترجمتها لمشروعات تعاون اقتصادي ملموسة تصب في مصلحة اقتصادي وشعبي البلدين.

محاور العمل المستقبلية

هذا وقد تناول اللقاء محاور العمل المستقبلية بين البلدين لتحقيق التكامل الصناعي والتجاري المشترك التي تشمل 3 محاور رئيسية، ويستهدف المحور الأول تحقيق التكامل الصناعي والاستثماري بين البلدين من خلال وضع خارطة طريق وخطة عمل محددة الوقت والفرص يتم الترويج لها من خلال مجلس الأعمال المشترك واتحادات الأعمال والغرف التجارية بالبلدين بما يسهم في تكامل سلاسل الإمداد بين مصر والمملكة، كما يتضمن المحور الثاني التسويق الجيد للمشروعات والمنتجات التي يمكن التعاون فيها بين البلدين.

ويتضمن المحور الثالث وضع إطار مؤسسي للتعاون بين الغرف التجارية والصناعية واتحادات الأعمال المصرية والسعودية من خلال ورقة عمل مؤسسية بين الكيانات المعنية بالصناعة والتجارة في البلدين وذلك لتنظيم أطر العمل المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

التجارة الصناعة المستثمرين السعوديين التكامل الصناعي مصر السعودية

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