مستشار بالأكاديمية العسكرية: عدم التوصل لهدنة في غزة يزيد وتيرة الحرب بالمنطقة

قال اللواء الدكتور هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن هناك توسع من جيش الاحتلال الإسرائيلي في العمليات العسكرية في قطاع غزة خلال الأيام الماضية.



وأوضح "الحلبي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد ، والذي تقدمة الإعلامية عزة مصطفي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل القصف المستمر على قطاع غزة والمستشفيات والمدارس بصورة عشوائية.



اتفاق بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي



وتوقع هشام الحلبي، أنه لو لم يتم اتفاق بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي خلال الفترة المقبلة وحصول هدنة وبدء تبادل الأسرى؛ ستستمر الحرب وتزداد بصورة كبيرة لأي مكان على الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الأماكن التي تزداد فيها وتيرة الحرب في الشرق الأوسط الفترة المقبلة، على رأسها سوريا والعراق، وهناك استهداف كبير للقوات الأمريكية الفترة الماضية.

وتحدث هشام الحلبي، عن اختطاف سفينة إسرائيلية بالقرب من اليمن قائلا: إن البحر الأحمر شريان ملاحة للبحر المتوسط وحجم التجارة المتواجدة في البحر الأحمر كبيرة بالنسبة للعالم، لافتا إلى أن الجماعات الحوثية غير مسيطر عليها وخلال الفترة الماضية اختطفت سفينة إسرائيلية وعلى متنها عدد من الأشخاص.



وشدد هشام الحلبي، على أن البحر الأحمر، أصبح في خطر؛ بسبب ما يحدث من الحوثيين، مضيفا: لما يبقي في تهيد بالشكل ده؛ يجب النظر لهذه التهديدات بشكل سريع؛ لأن المصالح العالمية ستتأثر.