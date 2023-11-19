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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء البرنامج التدريبي «تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي» بالبحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تابع هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، اليوم الأحد، البرنامج التدريبي (دور تفعيل المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدي الطلاب في ضوء التحول الرقمي )، بالتعاون مع إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر والأكاديمية المهنية للمعلمين، والذي يهدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لتفعيل هذا البرنامج. 

يذكر أن  المستهدفين في البرنامج التدريبي هم  "مديرو المدارس - معلم فصل - أخصائي إجتماعي"، ويستمر التدريب لمدة 3 أيام. 
أشار وكيل التعليم إلى أن البرنامج يتضمن 3 محاور رئيسية" الوعي، والمواطنة، والتربية الإيجابية"، وذلك  في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تلبية متطلبات التنمية المستدامة ومواجهة التحديات التي يفرضها التحول الرقمي، وبناء الإنسان المصري المتوازن الذي يتمتع بالوعي المجتمعي وقيم المواطنة ليسهم في بناء وطنه وتنمية مجتمعه. 

البحر الأحمر اخبار محافظات الغردقة محافظة البحر الاحمر

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