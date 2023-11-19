إيفاد: البنك الدولي يطلق برنامج لتعزيز التحول الزراعي بدلتا النيل في 2024

قالت دينا صالح المدير الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة (إيفاد)، أن الصندوق يتعاون مع الحكومة المصرية فى تصميم المشروعات المتعلقة بأنظمة المياه والغذاء للمضي قدما نحو التحول المستدام على صعيد الأمن الغذائي.

وأشارت إلى أن منطقة وادي النيل في مصر تشهد ثورة زراعية من خلال تعزيز إنتاج المحاصيل وتم دعم 60 الف شخص من الصندوق استفادوا من مشروعاتنا والجهود المبذولة.

واشارت " المدير الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى (إيفاد) " إلى وجود برنامج سيتم إطلاقه في 2024 لتعزيز التحول في دلتا النيل بقيادة البنك الدولي ، يهدف إلى تبني منظومة معلومات زراعية، وهو يركز على المناطق الهشة مناخيًا مثل الجيزة والوادي الجديد.

1.5 مليار دولار لدعم التحول الزراعي

ولفتت المدير الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى بـ(إيفاد) إلى أن الجهود في محور الغذاء لدعم تحول القطاع الزراعي المصري تجسدت في تعهد شركات التنمية بحشد 1.5 مليار دولار لدعم التحول في مصر.

جاء ذلك خلال كلمتها في المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي تُقام تحت رعاية وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لرصد التقدم المحرز في مشروعات المنصة الوطنية برنامج «نُوَفِّــي»، قبيل مؤتمر المناخ COP28، وذلك بحضور رؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية على رأسهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، والبنك الافريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب الوزارات المعنية وشركات القطاع الخاص، بالعاصمة الإدارية الجديدة.