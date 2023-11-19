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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية: استمرار رفع آثار الأمطار في شبرا الخيمة وطوخ وبنها

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة مسائية، اليوم الأحد؛ للتأكد من انتظام أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار التي سقطت اليوم، تزامنا مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التي تمر بها المحافظة، حيث تم المرور على حي غرب شبرا الخيمة وطوخ وبنها.

وخلال الجولة، اطمأن المحافظ على عملية شفط تراكمات الأمطار من الطرق العامة، وعلى امتداد الطريق الزراعي، ومن الأنفاق بالمحافظة، حيث تفقد المحافظ “نفق الشهيد عبد الله الجندي وشعراوي، ونفق الحدادين، ومزلقان زكي بمركز ومدينة طوخ، وقرية كفر أبو جمعة بقليوب، ومنطقة الفرنواني بحي غرب شبرا الخيمة”، موجها بتكثيف أعمال شفط المياه بالطرق الرئيسية ومواصلة العمل على مدار 24 ساعة.

جدير بالذكر أنه تم الدفع بـ 75 مُعدة من شركة مياه الشرب، بالإضافة إلى عربات الكسح التابعة للوحدات المحلية، موزعة على كافة أنحاء المحافظة.

وسبق أن أصدر محافظ القليوبية، تعليماته إلى رؤساء المدن والمراكز والأحياء، برفع حالة الاستعداد القصوى منذ بداية موجة التقلبات الجوية، مع ضرورة توخي الحذر لمواجهة موجة الأمطار، وتوفير المعدات والعربات لمجابهة الأمطار، وذلك من خلال التنسيق بين جميع الجهات المعنية من مديرية الري وشركة مياه الشرب بالقليوبية، وشركة مياه القاهرة الكبرى، والتأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار، والتدخل الفوري في حالة حدوث أي مشكلة.

القليوبية محافظ القليوبية طوخ شبرا الخيمة حي غرب شبرا الخيمة مياه الأمطار

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