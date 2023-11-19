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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو أنت من عشاقها .. فئات ممنوعة من تناول الحلبة

مشروب الحلبة
مشروب الحلبة

تعد الحلبه من المشروبات التي يفضل تناولها الكثير من الاشخاص كما انها هامه للغاية لصحة الانسان حيث تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن الصحيه التي يحتاجها وعلى الرغم من فوائدها إلا أن هناك الكثير من الأشخاص ممنوعون من تناول الحلبة وفقاً لموقعHealth remediez.

فئات ممنوعة من تناول الحلبة:

مرضى السكري
يمكن أن تؤثر الحلبة على مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري، راقب علامات انخفاض نسبة السكر.

الحوامل

تناولها أثناء الحمل يمكن أن يسبب تقلصات في عضلات الرحم والتي قد تؤدي إلى رفع خطر الإجهاض،والولادة المبكرة.

تعرق وجوع ،تشويش وعدم قدرة على التركيز.

العصبية والتوتر.

يُمكن لاستخدام الحلبة أن يُسبّب انخفاضاً في ضغط الدم، ممّا قد يؤدي إلى حدوث انخفاضٍ كبيرٍ في مستويات ضغط الدم لديهم.

مرضى الكلى

استخدام كمياتٍ عاليةٍ من بذور الحلبة قد يؤدي إلى ظهور بعض الأعراض الجانبية على الكلى؛ بما في ذلك تغيّراتٍ في الكُبيبات الكلوية بشكلٍ طفيف.


– يجب أن تبتعد السيدة الحامل عن تناول الحلبة، لأنها تعمل على تنشيط الدورة الدموية، وتزيد انقباضات الرحم، مما ينذر بالولادة المبكرة وهو ما يشكل خطرا على الجنين.

– كثرة تناول مشروب الحلبة يؤثر على مستويات السكر في الدم، ويساعد على خفض السكر، لذلك يجب تناولها بحذر في حالة تناول أدوية السكر التي تساعد في خفضه، حتى لا تتسبب الحلبة في انخفاض شديد بمستويات السكر وبشكل مفاجئ.

تناول كميات كبيرة من الحلبة خلال اليوم  قد ترفع من خطر الإصابة بالنزيف. 

الجهاز الهضمي

تناول الحلبة يمكن أن يسبب تهيج المعدة، والإصابة بالتلبكات المعوية.

ومن الأثار الجانبية لتناول الحلبة ،تغير رائحة البول والعرق برائحة الحلبة الكريهه ،الإفراط في تناول الحلبة يزيد اضطراب الهضم ويسبب الإسهال،خفض مستوى السكر في الدم بشدة.

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