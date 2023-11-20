عضو صحة النواب تكشف سبب كثرة استخدام المصريين للمضادات الحيوية

قالت النائبة سارة النحاس عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن استخدام المضادات الحيوية دون وصفة طبية أو بشكل غير صحيح من المشكلات الصحية الخطيرة التي تواجه مصر والعالم.

وتابعت النحاس في تصريحاتها لـ صدى البلد أن المضادات الحيوية هي عبارة عن مواد تقتل أو تثبط نمو البكتيريا المسببة للأمراض، ولكنها لا تؤثر على الفيروسات أو الفطريات.، وعندما يتناول الشخص المضاد الحيوي دون حاجة أو بجرعات زائدة أو لفترات طويلة، فإنه يساهم في ظهور بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، وهذا يعني أن المضاد الحيوي لن يكون فعالاً في علاج العدوى في المستقبل، كما أن استخدام المضادات الحيوية بشكل خاطئ قد يسبب آثاراً جانبية مثل اضطرابات في الجهاز الهضمي أو حساسية أو تفاعلات سلبية مع أدوية أخرى.

وأكملت عضو صحة النواب أن كثرة استخدام المصريين للمضادات الحيوية دون وعي لخطورته ترجع إلى عدة عوامل، منها قلة التثقيف الصحي وانتشار المعتقدات الخاطئة حول فوائد المضادات الحيوية وسهولة الحصول عليها من الصيدليات دون رقابة أو إشراف طبي، ولذلك، يجب على المصريين تغيير سلوكهم واتباع التعليمات الطبية في استخدام المضادات الحيوية، والتأكد من ضرورتها قبل تناولها، والالتزام بالجرعة والمدة المحددة، وعدم إعادة استخدام نفس المضاد الحيوي دون استشارة طبية..

وطالبت النحاس بضرورة تشديد الرقابة على تداول المضادات الحيوية في الأسواق والصيدليات، وزيادة التوعية الصحية بأضرار استخدامها بشكل عشوائي. فقط بذلك، يمكن مواجهة خطر المقاومة البكتيرية والحفاظ على صحة المجتمع.