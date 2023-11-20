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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنة "نتيف هعسراه" بغلاف غزة

صدى البلد

قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة "نتيف هعسراه" في غلاف غزة.

ومنذ وقت قليل قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن صافرات الإنذار تدوي في كيسوفيم و مستوطنات غلاف غزة.

وقالت سرايا القدس، إنها استهدفت 7 آليات عسكرية خلال اشتباكات الليلة في محاور التقدم شمال القطاع ببيت حانون وبيت لاهيا والصفطاوي وغرب مخيم جباليا" بقذائف "التاندوم" وعبوات العمل الفدائي.

وقد أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أمس الاحد، بقتل عدد من الجنود الإسرائيليين.

وقالت كتائب القسام:" قتلنا 6 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في منطقة جحر الديك بغزة".

وأفاد نبأ عاجل نقله مراسل العربية بوقوع اشتباكات متواصلة بين مسلحين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مخيم جنين.

قال مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، الأحد، إن أحداثاً وصفها بـ"المروعة" وقعت في قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

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