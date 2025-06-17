هشام الحلبي: إسرائيل تسعى لاستدراج الغرب بدعوى الانهيار

أكد اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن إسرائيل تحاول إيصال رسالة إلى المجتمعين الأوروبي والأمريكي بأنها في حالة انهيار داخلي، وذلك بهدف استقطاب الدعم العسكري، خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح الحلبي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى، أن عدد القتلى الإسرائيليين خلال أربعة أيام بلغ 24 شخصًا، مشيرًا إلى تراجع وتيرة القصف الإيراني على إسرائيل تدريجيًا.

وشدد على أن مجريات الحرب لا تُقاس بالتصريحات الإعلامية، إذ "كل طرف يقول ما يريد"، مؤكدًا ضرورة الاعتماد على الوقائع الميدانية لرصد التطورات الحقيقية.

وأشار إلى أن إيران لم تتمكن من استعادة منظومتها الدفاعية بشكل فعّال، مضيفًا: "لو كانت قد استعادت منظومة الدفاع الجوي، لكانت الطائرات الإسرائيلية قد تعرضت للقصف أثناء دخولها الأجواء الإيرانية، وهو ما لم يحدث".

وتابع: "من يسقط طائرة يجب أن يُظهر حطامها ويوثق الحدث للإعلام، بينما الطيران الإسرائيلي لا يزال يحلّق ويتحرك بحرية تامة داخل الأجواء الإيرانية".