إستعدادات المصريين بألمانيا للمشاركة بأنتخابات الرئاسة.. بيت العائلة المصرية في برلين يوضح

أكد علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية في برلين، أنه تم العمل على القيام بحملة للتنسيق مع الجالية المصرية على مستوى 16 مدينة في ألمانيا، وتم التوصل لوجود حشود في القنصليات والسفارات المصرية في ألمانيا، خلال إنتخابات الرئاسة.

قال علاء ثابت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”،أنه معمل على توعية الجالية المصرية، بضرورة المشاركة في الإنتخابات الرئاسية، والمشاركة في صنع القرار.

وتابع رئيس بيت العائلة المصرية في برلين، أنه نتمنى أن يكون هناك مشاركة كبيرة من كافة المصريين المتواجدين في ألمانيا، مؤكدا أن هناك حملات مثل “حملة وطن"، والتي تحث على المشاركة.