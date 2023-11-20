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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بوسة وحضن وزغرودة.. لاعب حرس الحدود ووالدته يشعلان دوري المحترفين

لاعب حرس الحدود ووالدته
لاعب حرس الحدود ووالدته

في لفتة عاطفية احتفل محمود ممدوح لاعب وسط حرس الحدود بهدف في مرمى مصر المقاصة باحتضان والدته وتقبيل يدها بعد الركض خارج الملعب والصعود إلى المدرجات في مشهد نادر أثار إعجاب الكثيرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي الاثنين.

وخلال فوز حرس الحدود 6 - 2 ضمن مسابقة دوري المحترفين، المؤهلة للدوري المصري الممتاز، خطف ممدوح (22 عاماً) ووالدته الأضواء بالاحتفال المفعم بالعواطف، فقبل أربع دقائق من نهاية المباراة في الإسكندرية سجل ممدوح الهدف الخامس ثم ترك المستطيل الأخضر واجتاز بوابتين حديديتين للوصول إلى والدته، وقبّل يدها قبل عناق حار، ثم أطلقت الأم «زغرودة» ابتهاجاً بالهدف.

وقال ممدوح لوسائل الإعلام : «تحضر أمي كل مباريات الفريق منذ مرحلة الناشئين، كنت أجهز لهذا الاحتفال منذ أسبوع، الاحتفال معها رسالة شكر على دعمها الدائم، ونتمنى أن نكمل الفرح بالصعود للدوري الممتاز».

ويتصدر حرس الحدود جدول الترتيب بالمسابقة المستحدثة، التي تقام من مجموعة واحدة هذا الموسم، برصيد 17 نقطة متساوياً مع بتروجيت على أمل العودة للأضواء بعد الهبوط في الموسم الماضي.

ويتأهل الأول والثاني من المسابقة إلى الدوري الممتاز، فيما يخوض صاحب المركز الثالث الملحق مع أندية من الدرجة الثالثة.

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