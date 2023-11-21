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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. سلوفينيا تتأهل لبطولة أمم أوروبا 2024

منتخب سلوفينيا
منتخب سلوفينيا

تمكن منتخب سلوفينيا من التأهل ‏رسميا إلى يورو 2024، بعد فوزه على ضيفه كازاخستان 2 /1، مساء الإثنين في الجولة الأخيرة ‏من مباريات المجموعة الثامنة للتصفيات.‏

وفي باقي مباريات المجموعة فازت أيرلندا الشمالية على ضيفتها الدنمارك 2 /0 كما فاز منتخب فنلندا على مضيفه سان مارينو 2 /1.

وضمن منتخب الدنمارك التأهل للبطولة القارية من قبل هذه الجولة؛ بتصدره ترتيب المجموعة برصيد 22 نقطة، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة عن منتخب سلوفينيا صاحب المركز الثاني.

وجاءت فنلندا في المركز الثالث برصيد 18 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن كازاخستان صاحبة المركز الرابع مقابل 9 نقاط لأيرلندا في المركز الخامس وظلت سان مارينو في قاع الترتيب دون رصيد.

وحسمت سلوفينيا فوزها على كازاخستان بهدفي بنيامين سيسكو من ضربة جزاء في الدقيقة 41 وبنجامين فيربيتش في الدقيقة 86 وتكفل رمضان أورازوف بتسجيل الهدف الوحيد لكازاخستان في الدقيقة 48.

وفي بلفاست، فاز منتخب أيرلندا الشمالية على ضيفه الدنماركي بهدفين حملا توقيع إسحاق برايس وديون تشارلز في الدقيقتين 60 و82.

وفي المباراة الثالثة فازت فنلندا على مضيفتها سان مارينو بهدفين سجلهما بيري سويري في الدقيقتين 50 و58 مقابل هدف لأصحاب الأرض سجله فيليبو بيراردي من ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع. 

سلوفينيا منتخب سلوفينيا كازاخستان يورو 2024 أيرلندا الشمالية الدنمارك سان مارينو

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