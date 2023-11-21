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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فريق طبي بمستشفى الخارجة ينقذ حياة طفلة ابتلعت دبوسًا| تفاصيل

استخراج دبوس من الحاله
استخراج دبوس من الحاله المرضيه

 تمكن فريق طبي من كلية طب جامعة الوادي الجديد من إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر خمسة عشرة عامًا قامت بابتلاع دبوس حيث حضرت إلى طوارئ مستشفى الخارجة وتمكن الفريق باستخدام المنظار من استخراج الدبوس.


تكون الفريق من  الدكتور /حازم جمال نورالدين بقسم الأنف والأذن والحنجره والدكتور/ اشرف أخصائي التخدير بالمستشفى و الدكتور/ محمود محمد علي مدرس مساعد بقسم الأشعه التشخيصية.

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ياتي ذلك ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور/ عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور/ حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب تمكن قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب.

الأشعة التشخيصي استخدام أخصائي الأنف والأذن والحنجرة الأشعة التشخيصية تحت رعاية إنقاذ حياة طفل جراحة الأنف والأذن والحنجرة رئيس الجامعة

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