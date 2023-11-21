مصطفى بكري: طلبات الإحاطة تأتي من منطلق الإحساس بالقلق من المخططات الإسرائيلية

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن طلبات الإحاطة من قبل 16 نائبًا تأتي من منطلق الإحساس بالخطر والقلق من جراء المخططات الإسرائيلية، وليست وليدة التو أو اللحظة، وإنما هي مخططات قديمة ترجع للأربعينيات.

وأضاف "بكري" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء، أن ما يهم الآن كما أعلن الأردن أن التهجير بمثابة إعلان حرب كذلك الحال بالنسبة لمصر، وكما أكد الرئيس السيسي أن عملية السلام على المحك وأن مصر لن تقبل أبدًا بمنطق التهجير؛ لأنه يعني تصفية القضية الفلسطينية ويعني حل القضية بطريقة مرفوضة على حساب الأراضي المصرية.



وأوضح أن اليوم في اجتماع مجلس النواب سيكون الهدف هو معرفة أين نحن الآن والآليات التي سنتصدى بها لهذا المخطط الإسرائيلي، مؤكدًا: "نحن الآن أمام قضية تهدد الأمن القومي المصري"، لافتًا إلى أن هناك اصطفاف وطني كبير خلف القائد الأعلى رئيس الجمهورية.