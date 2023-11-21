المتحدث باسم صحة غزة: إجلاء نحو 120 شخصاً من المستشفى الإندونيسي

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة اليوم الثلاثاء، إنه تم إجلاء نحو 120 شخصاً من المستشفى الإندونيسي إلى مستشفى ناصر.

وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، بتوفير ممر آمن لإخراج مئات الجـــرحى ودخول الاحتياجات والوفود الطبية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أنه ما زال هناك 400 جريح و2000 نازح و200 طبيب وفني ما زالوا بالمستشفى الإندونيسي.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة أن الاحتــــلال يصعّد ضد المستشفى الإندونيسي ويزور أدلة لإثبات ادعاءاته.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة إلى أن نسبة الإشغال في مستشفيات غزة تصل إلى 190%.