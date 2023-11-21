خالد الغندور يفجر مفاجأة: أحمد فتوح مش هيلعب في مصر غير للأهلي

فجر خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، مفاجأة تتعلق بمستقبل أحمد فتوح، ظهير أيسر نادي الزمالك، مع الفريق الأول بالنادي، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يجدد لنادي الزمالك مع قرب نهاية عقده.

وقال الغندور، خلال مداخلة مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الخطأ له حدود.. أنا ممكن كلاعب أسهر ولكن إمتى أسهر.. لازم أكون مسئول عن نفسي قبل ما أكون مسؤول قدام الجمهور».

وتحدث الغندور عن أن فتوح ترك معسكر الزمالك من أجل يذهب ليأكل «شاورما» في التجمع، حسب قوله.

وأكد الغندور أنه «شرف للنادي أن لاعبه يتألق مع المنتخب في كأس أمم أفريقيا»، مضيفًا: «كلنا نحب أحمد فتوح ولسنا ضده».

مستقبل أحمد فتوح

وقال الغندور: «أحمد فتوح لا يمكن يجدد مع الزمالك، ولا يمكن يلعب في نادي لمصر إلا الأهلي».

وتابع: «فتوح يرغب في تجديد عقده مع الزمالك لمدة موسمين مع تعديل عقده في الموسم الحالي مقابل 160 مليون جنيه».

وأضاف الغندور: «الزمالك قد يدفع بأحمد فتوح بعد انتهاء قرار إيقافه من أجل تلقي عروض لرحيله في انتقالات يناير».

وأكد خالد الغندور أن نادي بيراميدز لا يرغب في التعاقد مع فتوح، وقد جدد تعاقده مع محمد حمدي.

وحول موقف محمد صبحي، قال الغندور: «محمد صبحي كإمكانيات حارس يمتلك كل الإمكانيات لكن الأهداف التي تدخل في مرماه نتيجة عدم تركيزه مع الفريق، وهذا سبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة».

وواصل: «محمد صبحي عليه تطوير نفسه بدايةً من «دماغه» قبل موهبته».