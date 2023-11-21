نادر السيد: الزمالك لا يحتاج مدربا أجنبيا.. ومحمد صلاح خارج التقييم

شارك الإعلامي مجدي عبد الغني تصريحات نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر السابق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال نادر : "مش في مصلحة الزمالك المدرب الأجنبي ومع إعطاء الفرصة لمعتمد".

وأكمل:محمد صلاح " خارج التقييم صلاح للفخر والاستمتاع به".

حصد الفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز المقدمة من قبل رابطة اللاعبين المحترفين بإنجلترا.

وجاء تتويج صلاح نجم بالجائزة، من خلال ما قدمه في شهر أكتوبر الماضي.

وتفوق صلاح على كل من إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وجيمس ماديسون نجم توتنهام، وبريان مبيومو نجم برينتفورد، وديكلان رايس نجم آرسنال، وكالوم ويلسون مهاجم نيوكاسل.

وتوج صلاح بثلاث جوائز في شهر أكتوبر الماضي، حيث فاز ليفربول بجائزة أفضل لاعب وأفضل هدف مع ليفربول، كما حصد جائزة أفضل لاعب من قبل رابطة الدوري.

ويأتي صلاح في المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 10 أهداف، خلف هالاند، صاحب الـ13 هدفا.

وقاد صلاح منتخب مصر مؤخرًا، للفوز على جيبوتي وسيراليون، في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.