عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادر السيد: الزمالك لا يحتاج مدربا أجنبيا.. ومحمد صلاح خارج التقييم

صدى البلد

شارك الإعلامي مجدي عبد الغني تصريحات نادر السيد حارس مرمى منتخب مصر السابق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال نادر  : "مش في مصلحة الزمالك المدرب الأجنبي ومع إعطاء الفرصة لمعتمد".

وأكمل:محمد صلاح " خارج التقييم صلاح للفخر والاستمتاع به".

حصد الفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز المقدمة من قبل رابطة اللاعبين المحترفين بإنجلترا.

وجاء تتويج صلاح نجم بالجائزة، من خلال ما قدمه في شهر أكتوبر الماضي.

وتفوق صلاح على كل من إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وجيمس ماديسون نجم توتنهام، وبريان مبيومو نجم برينتفورد، وديكلان رايس نجم آرسنال، وكالوم ويلسون مهاجم نيوكاسل.

وتوج صلاح بثلاث جوائز في شهر أكتوبر الماضي، حيث فاز ليفربول بجائزة أفضل لاعب وأفضل هدف مع ليفربول، كما حصد جائزة أفضل لاعب من قبل رابطة الدوري.

ويأتي صلاح في المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 10 أهداف، خلف هالاند، صاحب الـ13 هدفا.

وقاد صلاح منتخب مصر مؤخرًا، للفوز على جيبوتي وسيراليون، في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

الدولار يتراجع بعد قفزة قوية عالميًا.. وهذا سعره رسميا الآن بالبنوك

متبقي أقل من 10 أمتار.. خبير يكشف مفاجأة حول سعة سد النهضة

أمن دولة| تصريحات تاريخية لرئيس "النواب" عن وقوف السيسي ومصر خلف القضية الفلسطينية.. وهذا موقف القانون من التهجير

400 جنيه كاملة|الذهب يتحرك مجددا في محلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

خلاف بين جمال علام وحازم إمام بشأن اعتذار ثلاثي المنتخب

الأهلي ينافس على جائزة أفضل نادي في العالم.. تفاصيل

نداء عاجل من حزب الله اللبناني للدول الغربية

ترشيحاتنا

ننتظر رد الاحتلال .. بيان عاجل مكن حماس بشأن تفاصيل الهدنة برعاية مصرية قطرية

أسعار سوبارو كروس تريك الجديدة بالسوق المحلي

العراق.. المقاومة الإسلامية تستهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية غرب سوريا

جبالي: موقف النواب يتماشى مع رؤية الدولة في دعم القضية الفلسطينية

أوامر صهيونية جديدة لسكان شمال غزة: توجهوا للجنوب فورا

المتحدث باسم الخارجية القطرية: نحن في أقرب نقطة للتوصل إلى هدنة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلق فى الحواجب والاندر أرم وحلاقة على الزيرو| صدمة بنات النجوم.. أسما شريف منير تشعل السوشيال ميديا .. وابنه رانيا يوسف تضيئ الشموع بالكنيسة ولينا الفيشاوي تظهر بالصليب

بزيادة 22 ألف|سعر الجنيه الذهب والسبيكة اليوم.. وقفزة في عيار 21

ذكرى وفاتها الثانية.. أسرار زيجات سهير البابلي الخمسة ولقائها بالشعرواى

فرمان جديد من الكاف| مفاجأة بشأن قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

فيديو

صاحبة فيديوهات الساحل الشرير.. تفاصيل القبض على الراقصة حورية / فيديو جراف

منذ 70 عامًا.. مقطع فيديو لمطعم يثير الجدل عبر تطبيق التيك توك

إعــدام الفلسطينيين.. خطة شيطانية يرتب لها أعضاء الكنيست

تفاصيل استقبال أطفال غزة المبتسرين عبر معبر رفح/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ