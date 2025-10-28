يدمر المفاصل ويسد الشهية.. اعرف أسباب الروماتويد

يعد التهاب المفاصل الروماتويدي من الامراض المزمنة التى تحتاج لرعاية خاصة وإلا ستؤدي لمضاعفات خطيرة.

ووفقا لما جاء فى موقع mayoclinic نكشف لكم أهم أسباب التهاب المفاصل الروماتويدي.

أسباب الروماتويد



لا يعرف الخبراء سبب التهاب المفاصل الروماتويدي، لكنه حالة يهاجم فيها الجهاز المناعي أنسجة المفاصل السليمة عن طريق الخطأ (مرض مناعي ذاتي).

من المرجح أن يكون السبب مزيجًا من التغيرات الوراثية والعوامل من خارج الجسم، أو ما يُعرف بالعوامل البيئية وقد يكون للهرمونات دور في ذلك ويمكن أن تؤدي العَدوى بفيروسات معينة إلى الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي لدى الأشخاص الذين لديهم استعداد جيني لذلك.

عوامل الخطر للروماتويد



تتضمَّن العوامل التي قد تزيد من خطر إصابتك بالتهاب المفاصل الروماتويدي ما يلي:

النوع. الإناث أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي من الذكور.

العُمر. يمكن أن يحدث التهاب المفاصل الروماتويدي في أي مرحلة عمرية. لكنه يبدأ في أغلب الأحيان في منتصف العمر. قد يصاب الأطفال والمراهقون بحالة مرَضية مرتبطة تسمى التهاب المفاصل مجهول السبب اليفعي.

السيرة المرَضية العائلية. قد يرتفع احتمال الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي أو غيره من أمراض المناعة الذاتية إذا كان أحد أفراد العائلة مصابًا بأي منها.

التدخين. يؤدي تدخين السجائر إلى زيادة خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي مع مرور الوقت وهناك دلائل على أن التدخين يُسبب تفاقم الحالة لدى الأشخاص الذين يستمرون في التدخين.

التهاب اللثة. يمكن أن يؤدي التهاب اللثة الخطير، الذي يُسمى مرض دواعم الأسنان، إلى إتلاف الأنسجة الرخوة المحيطة بالأسنان وزيادة خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

الوزن الزائد. يبدو أن الأشخاص ذوي الوزن الزائد يكونون أكثر عرضةً لخطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.