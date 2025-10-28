شحم البقر كلمة السر للجمال والشباب .. تفاصيل

يعد شحم البقر من المواد الطبيعية التى تساعد فى علاج عدد كبير من المشكلات التجميلية والوقاية منها خاصة مايتربط بعلامات الشيخوخة المختلفة.

ووفقا لما جاء فى موقع “ draxe” نعرض لكم اهم فوائد شحم البقر للبشرة واستعادة الجمال والشباب.

ترطيب عميق يدوم طويلاً



شحم البقر غني بالفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون (مثل أ، د، هـ، ك)، والتي تتغلغل عميقًا في البشرة لترطيبها وتغذيتها من الداخل كما أنه غني جدًا بالدهون المشبعة والدهون الثلاثية التي تُشبه إلى حد كبير تلك الموجودة في بشرتنا.

تُشكّل هذه الدهون حاجزًا يسمح بمرور الهواء، ويحافظ على رطوبة البشرة، ويسمح لها بأداء وظائفها بشكل طبيعي وعلى عكس المستحضرات المائية التي تتبخر بسرعة، يُرطّب الشحم البشرة بعمق، ويُحافظ على نعومتها ونضارتها لساعات.

التوافق الحيوي مع الجلد البشري



يُحاكي الشحم الجلدي إفرازات الدهون البشرية، مما يُسهّل امتصاصه ويُقلّل من انسداد المسام. هذا يُساعد على الحفاظ على حاجز ترطيب صحي.

لأن تركيبة الأحماض الدهنية في الشحم تشبه الزهم، فإنه يمتزج طبيعيًا مع حاجز البشرة وهذا يجعله مناسبًا لمعظم أنواع البشرة ويسمح بامتصاصه بسهولة دون ترك أي أثر دهني.

قد يقلل هذا التوافق من خطر التهيج الذي تسببه المنتجات الاصطناعية في بعض الأحيان.

غني بالفيتامينات المغذية للبشرة



يعد شحم البقر غنيًا بشكل طبيعي بالفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون والتي تدعم البشرة المتوهجة والمرنة، مثل:

فيتامين أ: يدعم تجدد الخلايا وتجددها ويساعد على منع جفاف الجلد وتقشره.

فيتامين د: يساعد في إصلاح الجلد، ويلعب دورًا في وظيفة المناعة وقد يساعد في تهدئة الحالات الالتهابية.

فيتامين E: أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحمي خلايا الجلد من الإجهاد التأكسدي وتحارب علامات الشيخوخة .

فيتامين ك: يدعم مرونة الجلد ويقلل من الهالات السوداء تحت العينين .



مضاد للالتهابات وللبكتيريا



يحتوي شحم البقر على تأثيرات طبيعية مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد في تهدئة الأكزيما والصدفية وغيرها من حالات الجلد المتهيجة.

على سبيل المثال، قامت مراجعة أُجريت عام ٢٠٢٤ بتحليل ١٩ دراسةً شملت استخدام الشحم البقري على الجلد البشري ووجدت أنه يتكون من أحماض الأوليك والبالمتيك والستياريك ، مما يزيد من تركيز الأحماض الدهنية في الجلد ويدعم ترطيبه.

وعلاوة على ذلك، فقد لاحظت تأثيرات علاجية، مثل التخفيف من التهاب الجلد، والصدفية، وجفاف الجلد وشفاء الجروح، مما يشير إلى فوائد مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات لدى البشر.

في حين تُجمّع هذه المراجعة الاستقصائية الأدلة المستمدة من التجارب البشرية والدراسات الرصدية، فإنها تُؤكد أيضًا على الحاجة إلى تجارب سريرية أكثر صرامة. ومع ذلك، تظل هذه الدراسة البحثية الأكثر شموليةً بين البشر والمرضى حول خصائص جلد شحم البقر حتى الآن.

يعزز مرونة البشرة ونعومتها



يساعد المحتوى الدهني الفريد لشحم البقر على تحسين ملمس البشرة ومرونتها ونعومتها، مما يجعله مثاليًا للبشرة الجافة أو المتقدمة في السن أو المتضررة وتساعد الدهون المغذية في الشحم على الحفاظ على بنية الكولاجين وتعزيز مرونة البشرة.

تنبيه:

شحم البقر لايستخدم مع أصحاب البشرة الدهنية ولكن يمكن تناوله والاستفادة منه داخليا حيث يساعد فى جمال البشرة بالفعل، كما يجب استعماله بكميات معتدلة دون إفراط