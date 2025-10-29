«اللي ماسك الزمالك مش كفء».. تامر عبد الحميد يثير الجدل بتصريحات حادة

أكد تامر عبد الحميد، نجم نادي الزمالك السابق، أن هجومه موجَّه إلى مجلس إدارة النادي وليس إلى الكيان نفسه.

وقال عبد الحميد، في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة «أون»: "لا أهاجم نادي الزمالك، فهو بيتي وصاحب الفضل الأول والأخير عليّ، وإنما أهاجم مجموعة الأشخاص الذين يديرون النادي حاليًا."

وأضاف: هذه الفترة حاسمة في مصير نادي الزمالك، ومع ذلك فالأشخاص الموجودون حاليًا غير جديرين بإدارة هذه المرحلة.

وتابع: من يقول إن تامر عبد الحميد يهاجم نادي الزمالك، فهذه مجرد "شماعة" تستند إليها اللجان الإلكترونية. وكنت أتولى رئاسة قطاع التطوير في النادي، ثم رحلت.

واختتم: رحلت عن قطاع تطوير الزمالك بعدما تبيَّن أن هناك أمورًا لا علاقة لها بكرة القدم، بل تتجاوزها إلى مجالات أخرى.