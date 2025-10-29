تفاصيل المشدد 5 سنوات لـ عاطلين بتهمة بالنصب والاحتيال بالقاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، من خلال الزعم بقدرتهما على تزوير المحررات الرسمية وشهادات التخرج المنسوبة إلى جهات مختلفة بدائرة قسم شرطة المرج.



تفاصيل القضية

وكشفت المعلومات والتحريات أن المتهمين يقومان بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، من خلال الزعم بقدرتهما على تزوير المحررات الرسمية وشهادات التخرج المنسوبة إلى جهات مختلفة، كما روجا لنشاطهما الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب ضحاياهما.





وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطلين لهما معلومات جنائية وبتفتيشهما، عُثر بحوزتهما على هاتفين محمول، وبفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على دلائل رقمية تؤكد ممارستهما لهذا النشاط غير المشروع.