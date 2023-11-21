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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موقف شوقي غريب من الرحيل عن المقاولون لتدريب الزمالك

شوقي غريب
شوقي غريب

أعلن طارق سليمان، مدرب حراس مرمى نادي المقاولون العرب، موقف شوقي غريب من الرحيل عن ذئاب الجبل من أجل تدريب نادي الزمالك.

وقال طارق سليمان، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" المقاولون العرب يعاني من سوء الحظ، ولكننا نأمل في تحسن نتائج المقاولون العرب بعد التوقف الدولي الحالي".

وأكمل طارق سليمان: "أتمنى أن تكون فترة التوقف الدولي الحالية كافية لتأقلم اللاعبين الجدد مع اللاعبين القدامى، وعمرو مرعي يحتاج إلى التوفيق من أجل العودة إلى مستواه".

وشدد طارق سليمان: "لم يحدث تواصل رسمي من جانب الزمالك، لجس نبض المقاولون العرب من أجل التعاقد مع شوقي غريب، وهو متمسك بتجربة المقاولون العرب ويرغب في الاستمرار داخل النادي".

 

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