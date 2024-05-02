خلال أيام وفي الشرق الأوسط| عالِم الزلازل الهولندي يثير القلق من جديد.. هزة أرضية مرتقبة

عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس.. دائمًا ما يثير عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، الجدل بين الجميع بسبب تنبؤاته وتحذيراته من وقوع الزلازل والهزات الأرضية.

ومع تدوين تغريدة جديدة لعالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، ظهرت مخاوف وقلق جديد بشأن ما يخص المنطقة العربية في الشرق الأوسط والأمريكتين الشمالية والجنوبية.

تحذير من زلزال جديد

وتنبأ عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، بوقوع زلازل جديدة، في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" للتدوينات الصغيرة، تويتر سابقًا.

وكتب هوجربيتس في تغريدة له: "لقد شهدنا العديد من التقلبات الجوية في الأيام القليلة الماضية.. ويمكن أن يشير هذا إلى اضطرابات زلزالية قادمة".

وأشار ، إلى أن المناطق المحتمل وقوع زلازل فيها تقريبية، في الأميركيتين الشمالية والجنوبية، وفقًا لصورة توضيحية ارفقها مع تغريدة من حساب معهد الأبحاث الزلزالية الهولندي "SSGEOS".

زلزال الشرق الأوسط

كما توقع عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، حدوث زلزال في منطقة الشرق الأوسط، وذلك وفقًا لتصريحات تليفزيونية له، وقال هوجربيتس أنه يبحث في النشاطات الزلزالية وارتباطها بهندسة الكواكب، ويقوم الطلاب في هذا المجال بدراسة الظواهر التي تسبق الزلازل.

وتوقع عالم الزلازل هوجربيتس، حدوث زلازل تصل قوتها إلى 6 درجات في مناطق معينة في الأيام المقبلة، ومنها المنطقة العربية، وأشار أنه سيعلن حال إمكانية تعرض دول الشرق الأوسط لأي زلازل.

وأوضح عالم الزلازل، أنه يستبعد وقوع أي زلازل قوية في المنطقة العربية، وممكن أن تبلغ شدتها متوسطة، مشيرًا إلى أن الحالة ليست حرجة خلال الأيام المقبلة.

زلزال بجانب مطروح

تنبأ العالم الهولندي وخبير الزلازل فرانك هوغربيتس، بوقوع عدة زلازل في الفترة بين 11 إلي 13 من أبريل الماضي، وارجع سبب حدوث الزلزال للتقارب القريب لأربعة ارتباطات كوكبية مما يحدث نشاط زلزالي كبير يقع من 11 إلى 13 أبريل.

وصدق العالم الهولندي وخبير الزلازل فرانك هوغربيتس في تنبؤاته مثل قبل، فوقع عدد من الهزات الأرضية في مناطق متفرقه، وذلك بداية من يوم 11 أبريل، وكانت قد سجلت محطات الزلازل المصرية، في الساعة الثامنة صباح يوم الإثنين 15 من أبريل، هزة أرضية جديدة في البحر المتوسط.

وأظهر موقع الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن بلغت قوة الهزة الأرضية 4.37 درجة على مقياس ريختر، كما جاءت بيانات الهزة الأرضية علي عمق 8.76 درجة، على بُعد 337 كيلومترًا شمال مرسى مطروح، ولم تصدر أي بيانات بالشعور بتلك الهزات أو وقوع خسائر بسببها.