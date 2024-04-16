6 هزات أرضية منها بالقرب من مطروح.. هل تتحقق تنبؤات العالم الهولندي من جديد؟.. وتحذير: المزيد قادم

تنبؤات العالم الهولندي.. في الأيام القليلة الماضية، تنبأ العالم الهولندي وخبير الزلازل فرانك هوغربيتس بوقوع عدة زلازل في الفترة بين 11 إلي 13 من أبريل الجاري، وارجع سبب حدوث الزلزال للتقارب القريب لأربعة ارتباطات كوكبية مما يحدث نشاط زلزالي كبير يقع من 11 إلى 13 أبريل.

وصدق العالم الهولندي وخبير الزلازل فرانك هوغربيتس في تنبؤاته مثل قبل، فوقع عدد من الهزات الأرضية في مناطق متفرقه، وذلك بداية من يوم 11 من أبريل، لتستمر الهزات الأرضية والزلازل حتي يوم أمس الإثنين.

هزة أرضية بالقرب من مرسي مطروح

وسجلت محطات الزلازل المصرية، في الساعة الثامنة صباح يوم أمس الإثنين، هزة أرضية جديدة في البحر المتوسط، وأظهر موقع الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن بلغت قوة الهزة الأرضية 4.37 درجة على مقياس ريختر.

كما جاءت بيانات الهزة الأرضية علي عمق 8.76 درجة، على بُعد 337 كيلومترًا شمال مرسى مطروح، ولم تصدر أي بيانات بالشعور بتلك الهزات أو وقوع خسائر بسببها.