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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القصة الكاملة لفسخ محافظة البحر الأحمر التعاقد مع شركة إعلانات بسبب المخالفات

محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر

علق عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، على فسخ التعاقد مع إحدى شركات الدعاية والإعلان استجابة للمواطنين.


وقال عمرو حنفي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع على قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الأربعاء، أن جاء هذا القرار بعد تكرار مخالفاتها، التي كان آخرها أمس الثلاثاء، لاستخدامها ألفاظا اعتبرها الأهالي خادشة للحياء وأثارت استياء المواطنين، وذلك رغم التنبيه أكثر من مرة على مسئولي الشركة بتلافي هذه المخالفات وعدم تكرارها.


وأضاف  محافظ البحر الأحمر، أن الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء والمدن لمتابعة مستمرة لإزالة كافة الإعلانات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.
 

 

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