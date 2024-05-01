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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استجابة للمواطنين.. محافظ البحر الأحمر يقرر فسخ التعاقد مع شركة إعلانات لكثرة مخالفاتها

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أعلن محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، اليوم الأربعاء، فسخ التعاقد مع شركة دعاية استجابة للمواطنين، وبسبب تكرار مخالفاتها، التي كان آخرها أمس الثلاثاء، لإستخدامها ألفاظ اعتبرها الأهالي خادشة للحياء وأثارت استياء المواطنين، وذلك رغم التنبيه أكثر من مرة على مسئولي الشركة بتلافي هذه المخالفات وعدم تكرارها، موجهاً الشكر للمواطنين لحرصهم على صورة مدينتهم ورفضهم لأي أمر يسيء لها، كاشفاً عن توجيهه بإزالة فورية للإعلانات المخالفة التي جرى رصدها.

وجه محافظ البحر الأحمر، تحذير شديد اللهجة لكافة الشركات بأنه لن يسمح بأي مخالفات، أو بأي شئ يسيء لبلدنا وشوارعنا التي تقوم الدولة بتوجيهات ودعم من القيادة السياسية بتطويرها وتجميلها لتكون في أبهى صورها أمام المواطنين والضيوف من مختلف أنحاء العالم، مشدداً على أنه لن يسمح بأي إعلانات خارجة عن الذوق العام أو خادشة للحياء، وتمس العادات والتقاليد، أو تخالف القانون المصري، مشيراً إلى استمرار الحملات الدورية والمفاجئة بنطاق الأحياء والمدن لمتابعة ولإزالة كافة الإعلانات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

كشف المحافظ أنه بتاريخ 23 أغسطس 2022، جرى التعاقد بين محافظة البحر الأحمر والشركة المذكورة على حق امتياز اعلانات بشوارع ( النصر - فرق الأمن - مجمع البنوك بالكوثر - شارع مترو الكوثر)، وقامت الشركة بعدة مخالفات متكررة وجرى اتخاذ العديد من الإجراءات حيال الشركة، أبرزها بتاريخ 5 يناير 2023، جرى إنذارها لتلافي بعض الملاحظات أثناء التوصيل العشوائي للأسلاك الكهربائية التي قد تسبب صاعق كهربائي ومخاطر على الأرواح، وبتاريخ 19 يناير 2023، جرى إنذارها بنفس السبب السابق، وبتاريخ 22 فبراير 2024 حدث صعق كهربائي لطفل في ميدان السقالة بسبب لوحة اعلانات تخص الشركة المذكورة، وبتاريخ 25 مارس 2024، حررت مذكرة بخصوص رصد بعض اللافتات الدعائية المسيئة التي جرى تنفيذها بواسطة ذات الشركة، ورغم التنبيه على مندوبيها ومسئوليها عدة مرات لتلافي هذه المخالفات إلا أنه بتاريخ أمس الثلاثاء 30 ابريل ، رُصدت اعلانات تحمل عبارات مسيئة مرة أخرى بمنطقة شارع النصر بجوار السنتر الليبي وسط حالة استياء من المواطنين.

استجابة للمواطنين إعلانات خادشة للحياء القيادة السياسية عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر لوحة إعلانات

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