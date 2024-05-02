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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

وحش السرعة.. جاجوار XJS تعود من جديد لن تصدق مواصفاتها

جاجوار
جاجوار

في إعادة إحياء لسيارة TWR، كشفت شركة جاجوار عن أول مشروع لها، وهو Wild Supercat المبني على سيارة Jaguar XJS.

تاريخيًا، شهدت سيارة جاجوار جراند تورر مسيرة مذهلة في عالم السباقات، وقدمت أداءً رائعًا في بطولات السيارات السياحية، وهو ما يجعلها الخيار الأمثل لتكون قاعدة لأول مشروع لسيارة TWR الجديدة.

 

ما مواصفات سيارة جاجوار الجديدة؟

تم الإبقاء على أغلب التفاصيل سرية حتى الآن، ولكن التأكيدات تشير إلى وجود محرك V-12 فائق الشحن يولد أكثر من 600 حصان، مما يضمن تجربة قيادة مثيرة للغاية. 

ومع ناقل حركة يدوي بـ 6 سرعات، يمكن للسائقين الاستمتاع بأقصى قدر من الأداء والتحكم.

يتميز الجسم الكامل من ألياف الكربون بتصميمه العريض والفريد، ويضم ناشرًا خلفيًا ضخمًا يعزز من الأداء والتحكم على الطرقات. وعلى الرغم من أن تفاصيل الداخلية لم تُكشف بعد، إلا أنها تم تصميمها لتوفير أقصى قدر من الراحة والفخامة.

تأسست TWR الجديدة بواسطة مهندسين ذوي خبرة في عالم السيارات، وتهدف لتقديم مجموعة من المركبات المخصصة والمصممة بأحدث التقنيات والمواد، مع التركيز على توفير تجربة قيادة ممتعة ومثيرة.

وتتوفر Supercat للطلب بسعر يبدأ من 225.000 جنيه إسترليني، ومن المقرر تصنيع 88 نموذجًا فقط، وهو الرقم الذي يرمز إلى فوز TWR الأصلي بلومان في عام 1988. ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في أواخر هذا العام.

جاجوار XJS جاجوار TWR محرك V12

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