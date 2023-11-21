الجيش الليبي يبحث تطورات إعمار درنة وبنغازي

بحث القائد العام للقوات المُسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، تطورات إعمار مدينة درنة، مع رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد ورئيس لجنة الاعمار والاستقرار حاتم العريبي.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، في بيان إن اللقاء تضمن مناقشة آخر المُستجدات المحلية، كما اطلع حفتر، على الخطوات التنفيذية لصندوق إعمار درنة والمناطق المتضررة بالجبل الأخضر.

وأضاف البيان، أنه تمت مناقشة سير العمل لمشاريع لجنة إعادة الإعمار في مدينة بنغازي وباقي المدن الليبية، مؤكداً على مواعيد تسليم المشاريع المُنجزة ومتابعة باقي المشاريع لكل المدن لتقديم أفضل الخدمات للمواطن الليبي.