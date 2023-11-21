إنشاء 3 كباري مشاة بمحور الفريق العصار بشبرا الخيمة حفاظا على أرواح المواطنين

وافق الفريق كامل الوزير ، وزير النقل والمواصلات على طلب الإحاطة المقدم من النائب مجاهد نصار بشأن عدم تطبيق اشتراطات الأمان والسلامة للمواطنين على محور العصار الذي يربط الطريق الدائري وطريق بنها الحر وكوبرى مسطرد ، والذي يمر بمنتصف مناطق حي شرق شبرا الخيمة بشارع 15 مايو وامتداده ذات الكثافة السكانية العالية والمكتظة بالمستشفيات والمدارس ودور الأيتام والمصالح الحكومية.

أكد النائب مجاهد نصار أن وزير النقل والمواصلات وافق على إنشاء ثلاث كباري مشاة أعلى محور العصار بحي شرق شبرا الخيمة وتزويدهم بسلالم متحركة للنهوض بالشكل الحضاري للمدينة والعمل على راحة المواطنين وتوفير عبور آمن لهم لتخدم تلك الكباري مجموعة كبيرة من المواطنين والطلاب.

كما وافق وزير النقل الفريق كامل الوزير على طلب الإحاطة المقدم من النائب مجاهد نصار بشأن توقف أعمال تطوير مزلقان ميت نما بحي غرب شبرا الخيمة بالرغم من اعتماد المبالغ المالية المخصصة لتنفيذه وأوضح وزير النقل للنائب مجاهد نصار أنه سوف يتم الانتهاء من أعمال تطوير المزلقان ورصفه وافتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة.

جاء ذلك خلال لقاء النائب مجاهد نصار بالفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة ، أمس ، الإثنين ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي والنائب علاء عابد ، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب.

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