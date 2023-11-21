برلماني: مصر تلقت عروضا دولية حقيرة للمساومة على الأرض

قال النائب عاطف المغاوري، عضو مجلس النواب، إن النواب قاموا بتقديم طلبات إحاطة منذ بدأ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن جلسة البرلمان اليوم شهدت بيانًا من رئيس مجلس النواب بشكل وافي ومعبر عن الموقف المصري.

مساومات حقيرة للحصول على الأرض المصرية

وتابع "المغاوري"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن الشعب المصري قام بالخروج إلى الشارع لتفويض الرئيس السيسي في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتأمين مصر، والدفاع عن القضية الفلسطينية.

وأضاف أن هناك ضغوطًا دولية عرضت على مصر عروض حقيرة لمساومة الشعب المصري على سيادته على أرضه وبيع مواقفه السياسية، مشيرًا إلى أن الشعب المصري تناسى كل الازمات الاقتصادية، وغير مهتم الآن إلا بالقضية الفلسطينية. ولفت إلى أن المشككين في مواقف مصر تجاه القضية الفلسطينية يشككون في كل شيء ، وكل ما ينفذ على أرض مصر، مشيرًا إلى ان الرئيس السيسي دون عن أي رئيس مصر آخر تولى رئاسة مصر في ظل تواجد الإرهاب ورفض غربي، لأن الغرب لا يريد زعيمًا مماثلاً للزعيم الراحل جمال عبد الناصر مرة أخرى في المنطقة .