النوتي كورنر مبيطلعش رجالة ..احمد العوضي يعترض على التربية الحديثة

قال الفنان أحمد العوضي اثناء حلوله كضيف في أحد البرامج عن تأييده لضرب الأطفال واثار حالة كبيرة من الجدل بعد هذه التصريحات.





علق احمد العوضي قائلاً : "جو النوتي كورنر ده ميطلعش حاجة"، ليسخر بعدها مما يعرف باسم التربية الإيجابية وأكمل تعليقه قائلا "التربية الإيجابية ده كلام كتب وإنشا".









ويبدو أن الفنان احمد العوضي كان على علم بأن تصريحاته ستتسبب في جدل كبير، حيث اختتمها بالتأكيد علىكلامه مهما حدث قائلا "حتى لو الناس قالت عليا متخلف".





وخرجت إعلامية مصرية تهاجم العوضي، مؤكدة أنه نجم ويحبه الجمهور، لذلك حينما يخرج ويذكر هذا الكلام،يتسبب في مسح كل الحديث الخاص بمنع العنف ضد الأطفال.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.