محافظ القليوبية يدشن ملتقى فرصة لتوفير 1500 وظيفة للشباب ومستفيدى تكافل وكرامة

شهد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، ملتقى توظيفيا بنادي المؤسسة العمالية بحي غرب شبرا الخيمة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتوفير فرص عمل لـ 1500 فرد من مستفيدي تكافل وكرامة وشباب الخريجين بمدن قها وطوخ وقليوب وأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة.

وأجرى محافظ القليوبية جولة، تابع خلالها الشركات المشاركة بالملتقى، وتعرف على عدد فرص العمل التي تشارك بها كل شركة، بالإضافة إلى التعرف على وسائل المواصلات المتاحة، وأيضا المرتبات المتاحة لكل فرصة عمل حيث بلغ عدد الشركات حوالي 16 شركة، لتوفير 1500 فرصة عمل مختلفة، من مستفيدي تكافل وكرامة وشباب الخريجين بمدن قها وطوخ وقليوب وأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة، بمرتبات تبدأ من الحد الأدنى للأجور وتزداد حسب الوظائف المتاحة والتخصصات المطلوبة.

أما عن الوظائف المتاحة فهي "مشرفون - مديرو فروع - أخصائي استلام (تكويد) - كاشير - شيف - بائع بقالة - أمن - دليفري - عمال مخازن - عمال إنتاج - عمال نظافة - سائق دراجة نارية - عضو فريق - كول سنتر - ويتر - مندوب توصيل - تعبئة وتغليف - سنجر - أوفر - أورليه".

وحدد برنامج فرصة مجموعة من الشروط للمستهدفين من البرنامج، والتي جاءت على النحو التالي: أن يكون السن من 18 إلى 40 سنة، وتقديم الموقف من التجنيد للشباب، وبالنسبة للمؤهل فتقبل جميع المؤهلات بداية من إجادة القراءة والكتابة الوظائف متاحة للجنسين ذكور وإناث، أما عن المميزات التي تتضمنها فرص العمل فهي راتب شهري مناسب، وحوافز شهرية، وبدلات انتقال، وإجازات أسبوعية، وساعة راحة أثناء العمل، وعقد عمل.