مجلس السيادة السوداني يقيل وزراء الداخلية والعدل والصناعة والأوقاف

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبدالفتاح البرهان، قرارا اليوم، الأربعاء، باعتماد قرار مجلس الوزراء الانتقالي والقاضي بإقالة وزراء الداخلية والعدل والصناعة والأوقاف.

وقال “البرهان”، إنه أقال كلاً من فريق شرطة حقوقي، خالد حسان محيي الدين، من مهام وزير الداخلية، ومحمد سعيد الحلو، من مهام وزير العدل، وبتول عباس عوض، من مهام وزير الصناعة.

كما أقال عبد العاطي أحمد عباس من مهام وزير الشؤون الدينية والأوقاف.

وشدد الرهان على أنه على وزارة شؤون مجلس الوزراء والجهات ذات الصلة، وضع هذا القرار موضع التنفيذ.