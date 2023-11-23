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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تعرف على فوائد القرنفل للشعر

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد القرنفل للشعر.

من فوائد القرنفل للشعر ما يلي :-
·  يغذي بصيلات الشعر بالفيتامينات والمعادن، ويحسن صحته من الجذور حتى الأطراف.
·  يعزز نمو الشعر، ويزيد طوله.
· يقوي بصيلات الشعر، ويقلل تساقطه، ويزيد كثافته.
·  يمنح الشعر الصحة، والحيوية، واللمعان. يطهر ويعقم فروة الرأس، ويعالج مشاكلها.
·   يعالج تقصف الشعر، ويمنع الصلع، ويحفز نمو الشعر في المناطق الفارغة.
.   يعزز نشاط الدورة الدموية في الرأس.
.   يخلص الشعر من القشرة، ويمنع تراكمها.
·   يزيد نعومة الشعر، لاحتوائه على .
خصائص تشبه مركب الكيراتين.

خلطات القرنفل للشعرما يلي :-
-   القرنفل مع الماء: غلي القرنفل في كمية مناسبة من الماء لمدة خمس دقائق حتى يصبح لون الماء غامقاً، ثمّ تصفية السائل الناتج، وتركه حتى يبرد، وبعد ذلك وضعه في عبوة زجاجية نظيفة، وشطف الشعر به بعد الاستحمام.
-   القرنفل مع زيت الزيتون: وضع ملعقة من القرنفل المطحون في مرطبان نظيف، وإضافة كوب ونصف من زيت الزيتون الدافئ إليه، وتحريك المزيج بشكل متجانس، ثم ترك القرنفل منقوعاً في الزيت لمدة ثلاثة أسابيع، مع مراعاة تحريك المزيج مرتين يومياً، حتى يختلط القرنفل مع الزيت، وتصفية السائل الناتج، وتطبيقه على الشعر من الجذور حتى الأطراف باستخدام فرشاة شعر ناعمة.
-  القرنفل مع ماء الورد وزيت الزيتون: مزج ملعقتين من القرنفل المطحون مع ملعقة من زيت الزيتون، وزيت الخروع، ونصف كوب من ماء الورد بشكل متجانس، وتطبيق المزيج على الشعر، مع تدليك فروة الرأس، وتركه لمدة نصف ساعة تقريباً، قبل شطفه بالماء والشامبو.

القرنفل مع زيت الزيتون الفيتامينات والمعادن القشرة بصيلات الشعر بصيلات

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