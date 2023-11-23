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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طائرة آباتشي تستهدف حديقة إيران في جنوب لبنان بصاروخ

ارشيفي
ارشيفي

قصفت طائرة آباتشي تستهدف حديقة إيران في مارون الراس في جنوب لبنان بصاروخ بحسب ماذكرت وسائل إعلام لبنانية.

وكان حزب الله اللبناني قد كشف في حصيلة جديدة عن خسائر الاحتلال الإسرائيلي منذ دخول الجبهة اللبنانية الحرب لدعم غزة منذ 45 يوماً.


وتمثلت خسائر قوات الاحتلال  البشرية خلال 45 يوماً من العمليات بلغت 354 جندياً إسرائيلياً بين قتيل وجريح، حيث استهدفت المقاومة الإسلامية، 21 آلية للاحتلال منها دبابات ميركافا ومدرعات وآليات نقل جند وتنقل.

كما تم استهداف ما يصل إلى 40 موقعاً عبر أكثر من 275 استهدافاً بأسلحة مختلفة، بالإضافة إلى استهداف طال 5 مستوطنات، وفقاً للإحصائية.

فيما قصفت المقاومة الإسلامية، بالنيران المختلفة 170 كاميرا مختلفة للرصد البصري مزروعة على الحدود، و47 راداراً من أحجام ووظائف مختلفة، و77 منظومة اتصالات، و21 نظام تشويش، بالإضافة إلى 35 منظومة استخبارات وأجهزة كهروبصرية متقدمة.

ولفتت المقاومة إلى أن عدد تموضعات الاحتلال المستهدفة خلال هذه الفترة بلغ 12 تموضعاً، كما تم تأكيد إخلاء 43 مستوطنة من الشمال، وتهجير مستوطنيها الذين بلغ عددهم أكثر من 70 ألف مستوطن، انتشروا في مراكز إيواء جنوباً.

كما أسقطت المقاومة، في تطور نوعي لقدراتها الدفاعية ضد الأهداف الجوية، 3 طائرات مسيرة إسرائيلية، أبرزها طائرة مسيرة من نوع هيرميز-450.

  

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