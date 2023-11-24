جامعة حلوان: نحرص علي توعية الطلاب بأهمية المشروع القومي لمحو الأمية.. وقنديل: نحرر أبناء الوطن منها

جامعة حلوان تشارك في الاجتماع التنفيذي الدوري للمشروع القومي لمحو الأمية بديوان عام محافظة الجيزة .

رئيس جامعة حلوان : نعمل علي المساهمة في تحرير أبناء الوطن من الأمية.

جامعة حلوان : المشروع القومي للامية من اولوياتنا

جامعة حلوان : نحرص علي توعية الطلاب باهمية المشروع القومي لمحو الامية

تنظم جامعة حلوان العديد من فصول محو الأمية، كما تعمل على تنظيم العديد من الندوات التوعوية بكافة كليات الجامعة للتوعية بأهمية المشروع في تنمية المجتمع وتشجيع الطلاب على المشاركة به، وذلك ضمن الأنشطة الاجتماعية و التي من أهدافها نشر ثقافة العمل التطوعي بين الطلاب.

و ذلك تحت رعاية الدكتور السيد إبراهيم قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور وليد محمد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إشراف عام الدكتور أحمـد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى الجامعة ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقاً.



وقد أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ان الاهتمام بهذه المبادرة و القضية لاهميتها حيث انها قضية تشغل المجتمع بأكمله لما لها من أهمية كبرى في بناء الفرد وتنمية المجتمع، كما أن تحرير المواطنين من الأمية يساعد على تنمية قدرات الطلاب الشخصية ويحقق متطلبات التنمية المستدامة للمجتمع، كما يساعد على مواكبة معطيات العصر العلمية والتكنولوجية والرقمية والثقافية والتفاعل معها وفهم المتغيرات الجديدة وتوظيفها بشكل إبداعي فعال، وهو ما يجعل بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار .

وتابع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة تعمل على تواصل الجهود من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة في المشروع القومي لمحو الأمية، وذلك انطلاقاً من توجيهات القيادة السياسية للرئيس السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الأسرة المصرية، وفي إطار فلسفة المشروع القومي لمحو الأمية والذي يتبناه المجلس الأعلى للجامعات بتأهيل شباب الجامعات المصرية للمساهمة في تحرير أبناء الوطن من الأمية.



وكشف الدكتور وليد السروجي أن مشاركة الجامعة في المشروع القومي لمحو الأمية يأتي على رأس أولويات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة لما لهذه القضية من مخاطر حقيقية على مجالات التنمية المستدامة في المجتمع، الأمر الذي يدعو إلى تشجيع وتحفيز الطلاب والطالبات نحو الالتحاق بهذا المشروع من خلال المشاركة في القوافل المجمعة التي تتم بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار تحقيقا للمهمة القومية والوطنية للمساهمة في تحرير المواطنين من الأمية ومن خلال الفصول التي يقومون بتسجيلها بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار بموجب بروتوكول التعاون المبرم مع الهيئة .

وأشار الى أن قضية محو الأمية تحتاج إلى تضافر كافة جهود المؤسسات المعنية للسعي قدما نحو القضاء على هذه المشكلة، وهو ما تسعى إليه جامعة حلوان من خلال كلياتها المشاركة في المشروع بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومؤسسات المجتمع المعنية للقضاء على هذه المشكلة والحد من آثارها على المجتمع .

وقد شاركت جامعة حلوان برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في الاجتماع المنعقد اليوم بديوان عام المحافظة برئاسة الدكتورة هدى عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الصادرة بشأن القضاء على الامية داخل المحافظة.

وقد حضر الاجتماع ممثلاً لجامعة حلوان الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى جامعة حلوان، حيث قدم تقريراً كاملاً عن انجازات المشروع القومي لمحو الامية التي تحققت بجامعة حلوان وأهم محاور الخطة المستقبلية للمشروع على مستوى الجامعة وأهم المقترحات لمواجهة قضية الأمية بمحافظة الجيزة

وخلال الاجتماع تم مناقشة ملف محو الامية بمحافظة الجيزة ووضع استراتيجية متكاملة للعمل على خفض معدلات الأمية بالمحافظة، هذا وقد تم تحديد مراكز البدرشين ومنشأة القناطر وأحياء الوراق وإمبابة والمنيرة لتكثيف العمل بهم إلى جانب باقي الأحياء والمراكز، مع التأكيد على اهمية تضافر الجهود من جميع اجهزة محافظة الجيزة ومؤسسات المجتمع المدني المتخصصة وباقي الجهات الشريكة.