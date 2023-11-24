عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

جامعة حلوان: نحرص علي توعية الطلاب بأهمية المشروع القومي لمحو الأمية.. وقنديل: نحرر أبناء الوطن منها

جامعة حلوان
جامعة حلوان
  • جامعة حلوان تشارك في الاجتماع التنفيذي الدوري للمشروع القومي لمحو الأمية بديوان عام محافظة الجيزة .  
  • رئيس جامعة حلوان : نعمل علي المساهمة في تحرير أبناء الوطن من الأمية.
  • جامعة حلوان : المشروع القومي للامية من اولوياتنا 
  • جامعة حلوان : نحرص علي توعية الطلاب باهمية المشروع القومي لمحو الامية 

 

تنظم جامعة حلوان العديد من فصول محو الأمية، كما تعمل على تنظيم العديد من الندوات التوعوية بكافة كليات الجامعة للتوعية بأهمية المشروع في تنمية المجتمع وتشجيع الطلاب على المشاركة به، وذلك ضمن الأنشطة الاجتماعية و التي من أهدافها نشر ثقافة العمل التطوعي بين الطلاب.

و ذلك تحت رعاية الدكتور السيد إبراهيم قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور وليد محمد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إشراف عام الدكتور أحمـد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى الجامعة ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقاً.
 

وقد أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان ان الاهتمام بهذه المبادرة و القضية لاهميتها حيث انها قضية  تشغل المجتمع بأكمله لما لها من أهمية كبرى في بناء الفرد وتنمية المجتمع، كما أن تحرير المواطنين من الأمية يساعد على تنمية قدرات الطلاب الشخصية ويحقق متطلبات التنمية المستدامة للمجتمع، كما يساعد على مواكبة معطيات العصر العلمية والتكنولوجية والرقمية والثقافية والتفاعل معها وفهم المتغيرات الجديدة وتوظيفها بشكل إبداعي فعال، وهو ما يجعل بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار .

 

وتابع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة تعمل على تواصل الجهود من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة في المشروع القومي لمحو الأمية، وذلك انطلاقاً من توجيهات القيادة السياسية للرئيس السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الأسرة المصرية، وفي إطار فلسفة المشروع القومي لمحو الأمية والذي يتبناه المجلس الأعلى للجامعات بتأهيل شباب الجامعات المصرية للمساهمة في تحرير أبناء الوطن من الأمية.


وكشف  الدكتور وليد  السروجي أن مشاركة الجامعة في المشروع القومي لمحو الأمية يأتي على رأس أولويات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة لما لهذه القضية من مخاطر حقيقية على مجالات التنمية المستدامة في المجتمع، الأمر الذي يدعو إلى تشجيع وتحفيز الطلاب والطالبات نحو الالتحاق بهذا المشروع من خلال المشاركة في القوافل المجمعة التي تتم بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار  تحقيقا للمهمة القومية والوطنية للمساهمة في تحرير المواطنين من الأمية ومن خلال الفصول التي يقومون بتسجيلها بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار  بموجب بروتوكول التعاون المبرم مع الهيئة .  

وأشار الى أن قضية محو الأمية تحتاج إلى تضافر  كافة جهود المؤسسات المعنية للسعي قدما نحو القضاء على هذه المشكلة، وهو ما تسعى إليه جامعة حلوان من خلال كلياتها المشاركة في المشروع  بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومؤسسات المجتمع المعنية للقضاء على هذه المشكلة والحد من آثارها على المجتمع  .

وقد شاركت جامعة حلوان برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة،  الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  في الاجتماع المنعقد اليوم بديوان عام المحافظة برئاسة الدكتورة هدى عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الصادرة بشأن القضاء على الامية داخل المحافظة.

وقد حضر الاجتماع ممثلاً لجامعة حلوان الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام على المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى جامعة حلوان، حيث قدم تقريراً كاملاً عن انجازات المشروع القومي لمحو الامية التي تحققت بجامعة حلوان وأهم محاور الخطة المستقبلية للمشروع على مستوى الجامعة وأهم المقترحات لمواجهة قضية الأمية بمحافظة الجيزة

وخلال الاجتماع تم مناقشة ملف محو الامية بمحافظة الجيزة ووضع استراتيجية متكاملة للعمل على خفض معدلات الأمية بالمحافظة، هذا وقد تم تحديد مراكز البدرشين ومنشأة القناطر وأحياء الوراق وإمبابة والمنيرة لتكثيف العمل بهم إلى جانب باقي الأحياء والمراكز، مع التأكيد على اهمية تضافر الجهود من جميع اجهزة محافظة الجيزة ومؤسسات المجتمع المدني المتخصصة  وباقي الجهات الشريكة.

Jobs Education الأنشطة الاجتماعية الدكتور السيد ابراهيم قنديل رئيس جامعة حلوان الطلاب والطالبات المشروع القومي لمحو الأمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تودع أزمة الدولار بقرار جديد.. ماذا فعل رئيس مجلس الوزراء؟

عاجل ..اتجاه لتوجيه الشكر لـ غرابة وتعيين سيد عبد الحفيظ مديرا للمنتخب

أكثر اللاعبين حقارة.. تغريدة غامضة من نجم الزمالك السابق| من يقصد؟

تعاقدات قوية لـ الأهلي في يناير المقبل.. تفاصيل

مفاجأة مدوية.. صدام بين مجلس الزمالك ومعتمد جمال بسبب هذا اللاعب

الإطاحة بثلاثي بينهم لاعبه المفضل.. كولر يستبعد نجوم الأهلي قبل لقاء ميدياما الغاني

حبس الفنان محمد رمضان سنة لنشره أخبار كاذبة

نداء عاجل من كتائب القسام إلى الأردنيين

ترشيحاتنا

الجيش الإسرائيلي: لن نسمح بتنقل السكان من جنوب قطاع غزة إلى شماله أثناء الهدنة

برج الحمل حظك اليوم الجمعة 24-11-2023 .. تمر ببعض الأوضاع الصعبة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

هيونداي اكسنت RB "كسر زيرو" أعلى فئة.. للبيع بهذا السعر

مفاجأة سعيدة لفتاة الأقصر ضحية مدرب الجيم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من هو فريق ميدياما المغمور منافس الأهلي.. ولماذا محمد عبد المنعم أغلى من لاعبيه؟

بعد عودة هاني الناظر للجمهور .. اكتشف مضاعفات علاج سرطان الدم

باروكة وميني جيب.. شاهد غادة عبد الرازق بملابس جريئة تثير الجدل بالفيسبوك

سعر صادم.. ماجي أبو غصن بفستان شيك جدا بدبي

فيديو

أرحب بـ الهدنة الإنسانية في غزة.. تصريحات السيسي عن تهجير الفلسطينيين وبدء الهدنة

سقط مغشيًا عليه ولا يستطيع القيام بمهامه الوظيفية.. تفاصيل مرض نتنياهو

شقق بأسعار مميزة وبالتقسيط.. مبادرة جديدة من الإسكان

سيارة اصطدمت به.. تفاصيل سقوط كوبري أحمد عرابي بالمهندسين /فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

اﻟﻤﺰﻳﺪ