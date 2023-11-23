مواعيد مباريات كأس السوبر المصري للأندية الأبطال

أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي، اليوم /الخميس/ المواعيد الرسمية لمباريات بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال، المقرر إقامتها في الإمارات.



وتقام بطولة السوبر المصري في النسخة المقبلة بنظام جديد وبمشاركة أربعة فرق هي، "الأهلي بطل الدوري، وبيراميدز وصيف الدوري، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، ومودرن فيوتشر رابع الدوري"، وذلك بعد إبعاد الزمالك عن المشاركة في المسابقة، عقب انسحابه من النسخة الماضية للسوبر.



ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، فيما يلعب بيراميدز مع مودرن فيوتشر، وذلك يوم 25 ديسمبر المقبل، في إطار الدور نصف النهائي.



وتقام المباراة النهائية لكأس السوبر، ومباراة تحديد صاحب المركز الثالث، يوم 28 ديسمبر القادم، إذ تقام كل لقاءات المسابقة على إستاد محمد بن زايد في أبوظبي.