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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف الطبى بالمجان على 1216 مواطنا بدمياط

صحه دمياط
صحه دمياط

تلقت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة، تضمن أبرز نتائج القافلة الطبية التى تم اطلاقها على مدار يومى الأربعاء والخميس ضمن خطة شهر نوفمبر ٢٠٢٣ ، بعزبة العمدة بمركز فارسكور ..

حيث أشار البيان إلى تردد ١٢١٦ مواطن على القافلة تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان،  تم تحويل ١٠ حالات إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم،  واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٤ حالات ، هذا إلى جانب إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد ١٥١ حالة و فحص ٤٢ حالة بالأشعة و١٣ حالة أخرى بالسونار و إجراء ٣٧١ تحليل معملى ،كما تضمنت القافلة إقامة ١٠ ندوات توعوية صحية حضرها ١٤٠ مواطن..

هذا ويشار إلى أن القوافل العلاجية المجانية تتم بشكل أسبوعى فى إطار خطة التعاون بين المحافظة و وزارة الصحة والسكان،  وتحت مظلة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ، حيث تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان..

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