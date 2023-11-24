الأوقاف والتضامن تقدمان 1600 طن سلع غذائية للأسر الأولى بالرعاية

أعلنت وزارة الأوقاف، عن تقديم 1600 طن سلع غذائية للأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه في ضوء التعاون والتكامل بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي ، وفي إطار خطة الدولة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها للأسر الأولى بالرعاية ، قررت كل من وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون بينهما تقديم 1600 طن سلع غذائية للأسر الأولى بالرعاية.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن تتحمل وزارة الأوقاف 50% من قيمتها من مواردها الذاتية بقيمة عشرين مليون جنيه وتتحمل وزارة التضامن 50%؜ بقيمة عشرين مليون جنيه في ضوء ما تقدمانه معا في خدمة المجتمع.

جدير بالذكر أن الوزارتين قد قدمتا من بداية العام المالي الحالي أكثر من 2300 طن من السلع الغذائية للأسر الأولى بالرعاية ليصل إجمالي ما قامتا بتوفيره وتقديمه في خدمة المجتمع بالمشاركة بينهما من السلع الغذائية هذا العام أكثر من ثلاثة آلاف وتسعمائة طن من السلع الغذائية .