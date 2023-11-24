مؤشر البورصة المصرية يقفز 4.6% خلال تعاملات الأسبوع

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 4.66% ليغلق عند مستوى 25519.49 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.10% ليغلق عند مستوى 5065.43 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 3.97% ليغلق عند مستوى 7444.05 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 3.77% ليغلق عند مستوى 30620.26 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 5814.24 نقطة.

ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 204.8 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 7.654 مليار ورقة منفذة على 621 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 203.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 7.379 مليار ورقة منفذة على 600 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 10.33% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 89.67%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.



ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 12.6 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1.3 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 235.1 ألف عملية.

قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70"

وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 6.7 مليار جنيه، بحجم تداول 4.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 251.8 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 19.3 مليار جنيه بحجم تداول 5.9 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 486.8 ألف عملية.