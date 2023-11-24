أزهري يفوز ببطولة كمال الأجسام والجامعة ترسل له تهنئة خاصة.. صور

هنأ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أسرة كلية التربية الرياضية عميدًا ووكيلًا وجميع منتسبيها؛ لفوز الكابتن محمد فرحات رجب، من خريجي الكلية، بالبطولة العربية لكمال الأجسام.

وأقيمت البطولة في الفترة من ١٧- ٢٠ من شهر نوفمبر الجاري، وحصوله على لقب "بطل العرب" وتتويجه بالميدالية الذهبية، وكارت احتراف في كمال الأجسام فئة "كلاسيك فيزيك"، إضافة إلى حصوله على المركز الثالث والميدالية البرونزية فئة "البودي بيلدنج" ميزان 90 كيلو جرام.

وصرح الدكتور سعد عبد الجليل، عميد كلية التربية الرياضية، أن طلاب الكلية وخريجيها يحققون مكاسب وبطولات محلية وعربية ودولية في جميع البطولات والمسابقات الرياضية، لافتًا إلى أن الفوز الأخير بالمركز الأول عربيًّا في بطولة كمال الأجسام يعد إنجازًا رياضيًّا جديدًا يضاف إلى سجل جامعة الأزهر، مشيرًا إلى أن الجامعة برئاسة الدكتور سلامة داود، تدعم جميع الأنشطة الثقافية والرياضية، وتحفز طلابها على تمثيل جامعتهم في جميع المحافل والفعاليات البناءة التي تطلقها الدولة المصرية.

يذكر أن اللاعب محمد فرحات الحائز على لقب "بطل العرب" في كمال الأجسام هو من مواليد شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وحصل على بكالوريوس التربية الرياضية من جامعة الأزهر قسم المناهج وطرق التدريس عام ٢٠١٧م، ويعمل مدربًا لكمال الأجسام.

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