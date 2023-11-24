برلمانية: كلمة السيسي تؤكد موقف مصر الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين

أكدت النائبة صفاء جابر عضو مجلس النواب عن حزب حماه الوطن ،أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، في فعالية دعم فلسطين باستاد القاهرة الدولي، تاريخية وتعكس الموقف المصري الثابت والداعم للقضة الفلسطينية والرافض للتهجيري القسري للفلسطينين لما يمثله ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية مشيرة في تصريحات صحفية لها أن مصر لم تتخلي يوماً وهو ما عبر عنه الرئيس السيسي حينما قال "امتزج الدم المصرى بالدم الفلسطينى على مدار سبعة عقود وقد كان حكم التاريخ والجغرافيا، أن تظل مصر هي الأساس، في دعم نضال الشعب الفلسطينى الشقيق".

وأضافت "جابر" أن الرئيس السيسي أكد علي رفض التهجير القسري للفلسطينين وان الامن القومي المصري خط حمر مؤكدة ان مصر منذ أحداث السابع من اكتوبر وهي تسعي لتهدئه الأوضاع حتي تم إدخال والمساعدات ،والنجاح في التوصل إلي هدنة في غزة حتي يقييم المجتمع الدولي ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل من حرب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

وأشادت "جابر" بكافة موسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي ومؤسسة حياة كريمة وصندوق تحيا مصر والذي عبر بصدق عن الشعب المصري الأصيل المساند دائما للشعب الفلسطيني وذلك عبر المساعدات الإنسانية التي تم إدخالها مشيرة أن مصر هي الدولة الأكبر التي قدمت مساعدات للدولة الفلسطينية والتي آخرها ما دشنه الرئيس السيسي بمؤتمر "تحيا مصر وفلسطين"، كما أن حجم مساعدات مصر الأهلية بلغت 70% من حجم المساعدات التي وصلت من كل دول العالم.



واكدت "جابر" أن مصر كانت ولا تزال هي الدولة المحورية في حل القضية الفلسطينية، كما أنها لن تسمح الدولة المصرية بأن يُمس الأمن القومي للدولة المصرية موضحة ان الرئيس أكد أيضا علي انه تم تخصيص مطار العريش الدولي لاستقبال طائرات المساعدات القادمة من الخارج بإجمالي 158 رحلة جوية.