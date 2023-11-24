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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيدات طائرة الأهلي يفوز على الاتحاد في الدوري

سيدات طائرة الأهلي
سيدات طائرة الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، انتصاراته بالفوز على حساب نظيره الاتحاد بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، ونجح الفريق في حسم الشوط الأول بنتيجة 25-5 ثم تفوق في الشوط الثاني بنتيجة 25-15، وحسم الأهلي الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-19.

وتفوق «سيدات طائرة الأهلي» بفضل الاستقبال المتقن والإرسال والإعداد المميز وحائط الصد القوي، ليحقق الفوز ويواصل عروضه القوية في الدوري.


ومن المقرر أن يواجه «سيدات طائرة الأهلي» الإثنين فريق الصيد، في تمام الثامنة مساء على صالة الصيد.

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