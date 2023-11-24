قتل المدنيين واحترام القانون| شاهد… الفيديو المتسبب في استدعاء إسرائيل لسفيري بلجيكا وإسبانيا.. صفعة لـ نتنياهو

تشهد قضية النزاع في قطاع غزة تطورات مهمة، حيث أطلق رئيس وزراء بلجيكا، ألكسندر دي كرو، ورئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشير، تصريحات حادة حول الوضع الإنساني في المنطقة.

وخلال مؤتمر صحفي بمعبر رفح، أكد دي كرو على أهمية وقف قتل المدنيين واحترام القانون الدولي، بينما أكد سانشير على ضرورة التحرك نحو تحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وفي هذا السياق، سنقوم بتحليل وتقديم نقاط رئيسية من تصريحات الزعماء الأوروبيين وفهم موقفهم من الأحداث الجارية في قطاع غزة.



قتل المدنيين وحاجة إلى وقف العمليات العسكرية

رفض دي كرو لتدمير المجتمع في غزة

وركز رئيس وزراء بلجيكا على ضرورة وقف قتل المدنيين في قطاع غزة، حيث أشار إلى أن الكثير من الضحايا هم أطفال ونساء.

وأكد على أهمية احترام القانون الدولي ووقف العمليات العسكرية التي تسبب في تدمير المجتمع. وفي هذا السياق، يتبنى دي كرو موقفًا حازمًا يطالب بتوقف العمليات القتالية وإيجاد حلول سلمية.

