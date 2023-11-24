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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هيئة البث الإسرائيلية: استلام القائمة الثانية لأسماء الأسرى المقرر الإفراج عنهم غدا

أرشيفية
أرشيفية

قالت هيئة البث الإسرائيلية، الجمعة، إن جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد) والجيش، تسلما قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم، غدا السبت، بموجب صفقة التبادل مع حركة حماس.

وشهد اليوم الأول من الهدنة الإنسانية المؤقتة في الحرب على قطاع غزة، تبادل أول مجموعة من الأسرى بين إسرائيل وحماس.

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من جهته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال كلمة في البيت الأبيض، إن "الدبلوماسية الأمريكية واسعة النطاق"، أسهمت في صفقة إطلاق سراح الأسرى، والتي بدأت، الجمعة، متوقعًا إطلاق سراح المزيد خلال الأيام المقبلة.

وتوجه بايدن بالشكر إلى قادة كل من قطر ومصر على مساهمتهم في هذا الاتفاق. 

وأشار إلى أنه لا يثق في حركة "حماس" معتبراً أنها "لا تقوم بأي شيء صحيح، وهي فقط تستجيب للضغوط".

وأضاف بايدن في حديثه: "ستصلنا معلومات بشأن الموجة الثانية من إطلاق سراح الأسرى خلال الساعات القادمة".

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