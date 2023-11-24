وصول الأسرى الأجانب المفرج عنهم من غزة إلى مركز طبي وسط إسرائيل

أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة أن الأجانب الإحدى عشر المفرج عنهم من قطاع غزة، وصلوا إلى مركز طبي وسط إسرائيل.

وأوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، أن المواطنين الأجانب الأحد عشر وصلوا إلى المركز الطبي شامير في بئر يعقوب بوسط إسرائيل لتقييمهم من قبل الطاقم الطبي.

وأفاد المستشفى بأن جميعهم البالغ عددهم 11 في حالة جيدة.

وقالت الصحيفة أنه من بين الأجانب المفرج عنه من فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، الأسيرة التايلندية ناتافاري مولكان، إلى جانب جيمي باتشيكو، من الفلبين.

وأضافت أنمولكان هي المرأة الوحيدة من بين الرعايا الأجانب الذين تم إطلاق سراحهم اليوم، وقد ترددت شائعات كاذبة بأنها حامل وأنجبت طفلاً في غزة.

يأتي هذا في اليوم الأول من الهدنة الإنسانية، بين فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، والاحتلال الإسرائيلي، والمنتظر أن تستمر 4 أيام، ويتخللها الإفراج عن بعض الأسرى لدى المقاومة ومن سجون الاحتلال.

وجاءت الهدنة في غزة، بجهود مصرية قطرية أمريكية، بعد 49 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي بدأ في السابع من أكتوبر الماضي، وتسبب في استشهاد ما يقرب من 15 ألف فلسطيني في غزة.